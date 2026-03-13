Adana'da Silahlı Saldırı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Adana'da Silahlı Saldırı Davası Devam Ediyor

13.03.2026 11:33
Adana'da iş yerini kurşunlayan sanıklar yargı karşısında, müşteki haraç istemediğini öne sürdü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerini kurşunladıkları esnafı silahla yaraladıkları öne sürülen biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.E. ile tutuksuz yargılanan S.Y. ile R.Ü, müşteki Z.Ü. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı alınan müşteki Z.Ü, olay günü iş yerine kasklı kişinin geldiğini ve kendisine doğru 3 el ateş ettiğini söyledi.

Bu sırada belinden yaralandığını belirten Z.Ü, şöyle devam etti:

"Ben de kendimi korumak amacıyla ruhsatlı tabancam ile havaya bir el ateş ettim. Bunu yapmasaydım saldırgan beni öldürecekti. Daha sonra kasklı olan bu kişi, motosikletle hızla olay yerinden kaçtı. Bu olaydan önce bilmediğim bir numara üzerinden cep telefonumu arayan bir kişi benden 70 milyon lira haraç istemişti. Bu parayı da kuzenimin borcuna binaen benden istediler. Ben de kuzenimle aramda bir ticaretin olmadığını söyleyerek bu parayı kesinlikle ödemeyeceğimi söyledim. Kuzenim Ö.Ü, bir süre sonra Ankara'da öldürüldü. İş yerime gelerek bana saldıran kişiler kasklıydı."

Sanık, silahlı saldırı iddiasını reddetti

Sanık M.E. ise müştekinin beyanının gerçeği yansıtmadığını ve olay günü arkadaşı olan sanık S.Y'yi motosikletle eve bırakırken kendilerini trafikte bir aracın sıkıştırdığını ileri sürdü.

Trafikte yaşadıkları tartışma neticesinde Z.Ü'nün kendilerine hakaret ettiğini belirten M.E, şöyle konuştu:

"Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Trafikte yaşadığımız tartışma sebebiyle yol kenarında durduğumuz sırada Z.Ü, bizim telefon numaralarımızı aldı. Daha sonra bu kişi bize cep telefonundan konum atarak iş yerine gelmemizi istedi. Adrese gittiğimizde aniden 'Hasımlarım geldi.' diyerek bize doğru tabanca ile ateş etti. Ben de korkudan sadece kendimizi korumak amacıyla ateş ettim. Ardından motosikletle olay yerinden uzaklaştık. Müştekiden kesinlikle haraç istemedik. Herhangi bir talimatla da müştekinin iş yerine gitmedik. Sanıklardan R.Ü. bizi evinde saklamadı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Savunması alınan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Z.Ü'nün unlu mamul sattığı iş yerine 5 Ağustos 2024'te silahlı saldırı düzenlendikleri iddiasıyla S.Y, R.Ü. ve M.E. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y. ve M.E. aynı gün hakimlikçe tutuklanmış, R.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılıkça sanıklar S.Y. ve R.Ü. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "birden fazla kişiyle silahla yağma", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 20 yıl 4'er aydan 36'şar yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle M.E. hakkındaki aynı iddianame ise Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanıklardan S.Y. ara celsede adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

Dosyalar arasındaki hukuki, şahsi ve fiili irtibat nedeniyle M.E. hakkındaki dava ise Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen yargılama ile birleştirilmişti.

Kaynak: AA

