Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.
Beyazevler Mahallesi'nde S.E. (22), otomobiline bindiği esnada kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayağından yaralanan S.E, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, 15 boş kovan buldu.
Öte yandan, bölgede park halindeki iki araca da kurşun isabet etti.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Adana'da silahlı saldırı: Kadın yaralandı - Son Dakika
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