Adana'da Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Kadının Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Kadının Cenazesi Toprağa Verildi

Adana\'da Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Kadının Cenazesi Toprağa Verildi

Adana'da silahlı saldırı sonucu ensesine isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Hayriye Derin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Derin'in yakınları, faillerin en kısa zamanda yakalanmasını umut ediyor.

05.05.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da silahlı saldırı yapılan iş yerinin önünden otomobiliyle geçerken ensesine isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

Merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde dün düzenlenen silahlı saldırıda yaralandıktan sonra sevk edildiği hastanede yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Hayriye Derin'in (43) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Derin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

"Faillerin en kısa zamanda yakalanacağını ümit ediyoruz"

Derin'in kayınbiraderi İbrahim Derin, gazetecilere, yengesinin 12 yaşındaki oğlunu kursa bıraktıktan sonra 7 yaşındaki diğer oğluyla eve dönerken olayın gerçekleştiğini söyledi.

Saldırının, yengesinin evine yaklaşık 300 metre uzaklıkta meydana geldiğini belirten Derin, büyük üzüntü yaşadıklarını anlattı.

Derin, yakınlarına sabır dileyerek, "İnşallah bir daha kimsenin başına bu tür olay gelmez. Bu yönde tedbirlerin en iyi şekilde alınmasını, kimsenin karşısına böyle bir olayın çıkmamasını ümit ediyoruz. Faillerin de inşallah en kısa zamanda yakalanacağını ümit ediyoruz." dedi.

Olay

Motosikletli 2 kişi, Mücahitler Caddesi'ndeki işletmeye silahlı saldırı düzenlemiş, kurşunlardan biri, 01 ANK 092 plakalı otomobiliyle olay yerinden geçen sürücü Hayriye Derin'in ensesine isabet etmişti. Otomobil de karşı şeritten gelen 01 M 0262 plakalı minibüse çarparak durabilmişti.

Yaralanan Derin, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Adana, Olaylar, Adana, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Kadının Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:11 Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak
12:39 İsrail basını Türkiye’nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu İsrail basını Türkiye'nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu
12:15 Araç sahiplerine güzel haber Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor
11:39 Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak
09:51 Cem Garipoğlu’nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
13:30 Küçükçekmece’de 5 yaşındaki Edanur’un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı
12:31 Serum modası yoğun bakımlık ediyor Evde ve kuaförde yaptırıyorlar Serum modası yoğun bakımlık ediyor! Evde ve kuaförde yaptırıyorlar
12:19 1 Mayıs’ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı
12:11 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor
11:37 Sharon Stone’dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı Senaristten yanıtı var Sharon Stone'dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı! Senaristten yanıtı var
11:13 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı
10:59 Plajda cinsel ilişki skandalı OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı Plajda cinsel ilişki skandalı! OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı
10:07 AK Parti Genel Merkezi’ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel’e mi jest yoksa Bahçeli’ye mi AK Parti Genel Merkezi'ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel'e mi jest yoksa Bahçeli'ye mi?
09:35 Türkiye’nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor İşte atmayı düşündükleri 4 adım Türkiye'nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor! İşte atmayı düşündükleri 4 adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 14:29:23. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Kadının Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement