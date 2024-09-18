Adana'da Silahlı Yaralama Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Silahlı Yaralama Davası Devam Ediyor

Bir baba ve iki sanığın, kızının erkek arkadaşını yaralama davasında yargılanmasına devam edildi.

18.09.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kızının erkek arkadaşını iş yerine çağırıp darbederek silahla yaraladıkları iddia edilen baba ve 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık M.E.O. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar B.K. ve T.O. ile taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.E.O, kız kardeşi S.O'nun müşteki A.C.S. tarafından rahatsız edildiğini öne sürdü.

Olay günü iş yerinde bulunan babası T.O'nun yanına gittiğini belirten M.E.O. şöyle devam etti:

"Evden çıkarken üzerime silah almadım fakat araçta silah vardı. İş yeri önüne vardığımda tartışma sesleri duymaya başladım. Bunun üzerine araçta bulunan silahı aldım. İş yerine girdiğim sırada babam T.O. ile A.C.S. tartışıyordu. A.C.S'nin elinde bıçağa benzeyen bir cisim vardı. A.C.S. benim üzerime doğru yürürken korku ve panik içinde havaya doğru bir el ateş ettim. A.C.S'yi hedef alarak ateş etmedim. A.C.S'yi öldürmek ya da yaralamak amacım yoktu. Olay sırasında B.K. ve babamın A.C.S'ye vurduğunu görmedim. Babamda silah yoktu. Suçlamaları anlattığım şekliyle kabul ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Sanık T.O. da olay günü A.C.S. ile iş yerinde kızının tehdit edilmesi konusuyla ilgili konuştuklarını söyledi.

A.C.S. ile tartışırken oğlu M.E.O'nun geldiğini anlatan T.O, "Bu sırada oğluma 'burada ne geziyorsun' diye tepki gösterirken oğlum aniden A.C.S'ye doğru ateş etti. Benim bu sırada elimde silah ya da bıçak yoktu. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Müşteki A.C.S. ise iş yerindeki tartışma sırasında elinde silahla M.E.O'nun geldiğini ve kendisine 4 ya da 5 el ateş ettiğini ileri sürdü.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde 19 Haziran 2023'te A.C.K'nin (17), darbedilip silahla ağır yaralanmasıyla ilgili, tutuklanan M.E.O. tutuksuz babası T.O. ve arkadaşları B.K. hakkında "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 14'er yıldan 23'er yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Seyhan, Yargı, Hukuk, adana, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Silahlı Yaralama Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
18:05 İsrail’in telsizleri patlattığı Lübnan’dan gelen ilk görüntüler vahim İsrail'in telsizleri patlattığı Lübnan'dan gelen ilk görüntüler vahim
17:53 Narin neden katledildi Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
17:47 Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olayda tutuklama Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama
17:19 İsrail’den 2. siber saldırı Lübnan’da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
08:29 Özel’in “mafya“ suçlamasına Soylu’dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat Özel'in "mafya" suçlamasına Soylu'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat
07:57 CHP’den istifa mı ediyor Mansur Yavaş sessizliğini bozdu CHP'den istifa mı ediyor? Mansur Yavaş sessizliğini bozdu
07:25 Derin dondurucuda mahsur kalan 4 çocuk öldü Derin dondurucuda mahsur kalan 4 çocuk öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 19:49:57. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Silahlı Yaralama Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement