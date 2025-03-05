Adana'da Silahlı Yaralama Olayı

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Adana'da, silahla vurularak yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 919 Sokak'ta müstakil bir evde yaşayan Mehmet T, zilin çalması üzerine açtığı kapının önünde yaralı bir kişinin yattığını gördü.

Mehmet T'nin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralının Alpay Bozkurt (29) olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla yaralandığı belirlendi.

Bozkurt, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.