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Adana'da Sinem Apartmanı Davası Başladı

Adana'da, 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Sinem Apartmanı'nın davası başladı. Tutuklu müteahhit Ekrem Naci Sönmez ve tutuksuz sanıkların yargılanmasına devam edildi. Sanıkların savunmaları alındı ve bilirkişi raporu talep edildi. Tutuklu sanık tahliye edildi.

Adana\'da Sinem Apartmanı Davası Başladı
08.01.2024 - 18:23,
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Adana'da, Sinem Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin dava kapsamında tutuklu müteahhit Ekrem Naci Sönmez ve tutuksuz Hüseyin Zati Yıldırım ile Yıldırım'ın ortağı tutuksuz sanık avukat Ömer Faruk Gerger ve teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Ekrem Naci Sönmez cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Hüseyin Zati Yıldırım ve taraf avukatlarının da katıldığı duruşmaya sanık Ömer Faruk Gerger ve Belma Çıngıloğlu gelmedi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ekrem Naci Sönmez, bahse konu binayı 3. katında inşaat halindeyken Hüseyin Zati Yıldırım ile Yıldırım'ın ortağı Ömer Faruk Gerger'e noter huzurunda devrettiğini söyledi.

Binanın 3. katına kadar tüm denetim işlemlerinin yapıldığını belirten sanık Sönmez, şöyle devam etti:

"Bu bina alttaki kolonlardan kırılma neticesinde yıkılmış olsaydı, o zaman sağa ya da sola bütünüyle yatması gerekirdi. Ancak böyle olmamıştır. Binanın kolonları sağlamdır. En azından benim yaptığım kısımları sağlamdır. Bina 11. katta kendi içine yıkılmıştır. 11. katın damında 22 adet güneş enerjisi vardır. Bu da yaklaşık olarak 30 ton su demektir. Suyun ağırlığı ve molozların ağırlığıyla bina kendi içine çökmüştür. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum."

Diğer sanık Ömer Faruk Gerger de suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ekrem Naci Sönmez'in aleyhe olan beyanlarını reddediyorum. Dosya kapsamındaki bilgi, belge ve noter sözleşmesi açıktır." dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da olay yerinde keşif icrasıyla durum tespiti yapıldıktan sonra dosyanın İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) seçilecek 3 kişilik bilirkişi heyetine gönderilip rapor alınmasına, tutuklu sanık Ekrem Naci Sönmez'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, tutuklulukta kalınan süre, mevcut delil durumu, delillerin önemli ölçüde toplanmış olması, delillerin karartılacağına dair şüphe sebeplerinin bulunmaması dikkate alınarak sanık Ekrem Naci Sönmez'in yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, olay yerinde yapılacak keşif sonrası İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) seçilecek 3 kişilik bilirkişi heyetine gönderilip rapor alınmasına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

11 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında müteahhitler Ekrem Naci Sönmez ve Hüseyin Zati Yıldırım ile Yıldırım'ın ortağı avukat Ömer Faruk Gerger, 15 Şubat 2023'te tutuklanmış, Gerger, 29 Mart 2023'te yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Sanık Hüseyin Zati Yıldırım da ara celsede yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmişti.

Sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA
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