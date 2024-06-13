Adana'da Sinem Apartmanı davası devam ediyor - Son Dakika
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Adana'da Sinem Apartmanı davası devam ediyor

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Sinem Apartmanı'na ilişkin dava kapsamında 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanıklar duruşmaya gelmezken, mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi. Sanıklar hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

13.06.2024 12:29
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Adana'da, Sinem Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin dava kapsamında 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar müteahhit Ekrem Naci Sönmez, müteahhit Hüseyin Zati Yıldırım ve ortağı avukat Ömer Faruk Gerger ile teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu duruşmaya gelmedi.

Beyanları alınan sanık avukatları, mahkeme heyetinden eksik hususların giderilmesini talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da dosyayla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesinden gelecek bilirkişi raporunun ve gelmeyen müzekkere cevaplarının beklenilmesi, eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve İstanbul Teknik Üniversitesinden istenen bilirkişi raporunun beklenmesine karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

11 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 11 kişinin yaşamını yitirdiği Sinem Apartmanı'na ilişkin müteahhit Ekrem Naci Sönmez, müteahhit Hüseyin Zati Yıldırım ile ortağı avukat Ömer Faruk Gerger ve teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.?

Sanıklar Sönmez, Yıldırım ve Gerger, 15 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Gerger 29 Mart 2023'te, Sönmez ve Yıldırım da ara celsede yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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