Adana'da Sokak Kavgası: 3 Kişi Öldü - Son Dakika
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Adana'da Sokak Kavgası: 3 Kişi Öldü

Adana\'da Sokak Kavgası: 3 Kişi Öldü

Adana'nın Sarıçam ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kardeş ve bir kişi daha hayatını kaybetti. Olay, bilinmeyen bir nedenle tartışma ile başlayarak kavgaya dönüştü ve şüpheliler kaçtı.

16.01.2025 11:54  Güncelleme: 11:55
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ADANA'da, sokakta iki grup arasında çıkan, Serdar ile Umut Akipa kardeşlerin öldüğü silahlı kavgada yaralanan Ferhat Ay da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Serdar ile Umut Akipa kardeşler ile karşı gruptaki Ferhat Ay yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Serdar ile Umut Akipa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 2 kardeşin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat Ay da doktorların tüm çabasına karşın, sabaha karşı hayatını kaybetti. Ay'ın cansız bedeni de morga götürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Sokak Kavgası: 3 Kişi Öldü - Son Dakika

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