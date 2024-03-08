Adana\'da bir kişi sokakta tabancayla vurularak öldürüldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Müslüm T, adli kontrol tedbirindeki tutuksuz kardeşi Esmer T. ve sanıkların babası Mustafa T. ile avukatlar ve tanıklar katıldı.
Tanık Y.G, zaman zaman hırdavat malzemesi aldığı Müslüm T'nin iş yerine olay günü borcunu ödemek için gittiğini söyledi.
İş yerinde bulunduğu sırada Müslüm T'yi müşteki Halit Doğan'ın aradığını belirten tanık Y.G. şöyle devam etti:
"Ben Müslüm T. ile Halit Doğan arasındaki telefon görüşmesine şahit oldum. İlk telefon konuşmasında Müslüm T, Halit Doğan'dan alacağını istedi. Halit Doğan ise 'halledeceğim' diyerek telefonu kapattı. Bir süre sonra Halit Doğan, Müslüm T'yi tekrar arayıp küfretti. Bunun üzerine Müslüm T. sinirlendi ve dışarı çıktı. Bizler Müslüm'ü sakinleştirmeye çalıştık. Daha sonra Müslüm T. arabasına binerek iş yerinden ayrıldı. Müslüm T. iş yerinden ayrıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra da kardeşi Esmer T. arkasından otomobiliyle gitti. Onun peşinden de sanıkların babası Mustafa T. gitti. Tüm bildiklerim bunlardan ibarettir."
Müşteki Halit Doğan ise tanığın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Tanık Y.G, Müslüm T'nin bana karşı ettiği küfürlerden hiç bahsetmedi. Kendisi mahkemeye yanlış beyanda bulunmamaktadır. Aleyhe olan beyanları kabul etmiyorum. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Müslüm T, olayda Şeyhmus Doğan'ı öldürme kastının bulunmadığını belirterek, "Önceki celselerde ifade ettiğim gibi ben hedef gözetmeden ateş ettim. Maktulü öldürme kastım yoktu. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.
Savunması alınan diğer sanıklar Esmer T. ile Mustafa T. de suçlamaları reddederek haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, olaya ilişkin bilgi ve görgü sahibi olduğu değerlendirilen tanık E.Ç'nin diğer celseye zorla getirilmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Olay
Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde 5 Ekim 2022'de Şeyhmus Doğan'ın başından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 13 Ekim 2022'de tutuklanan Müslüm T. ile adli kontrol tedbirindeki tutuksuz kardeşi Esmer T. ve babaları Mustafa T. hakkında iddianame hazırlanmıştı.
İddianamede, Müslüm T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma"dan 8 yıla kadar, Esmer T'nin kardeşinin eylemine iştirak etmesi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet ve maktulün kardeşi M. Doğan'a bıçakla saldırdığı gerekçesiyle de "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 20 yıla kadar, Mustafa T'nin ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbetle cezalandırılması istenmişti.
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