Adana\'da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti

Güncel

Ben Affleck ve Jennifer Lopez\'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı

Yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti

MasterChef Türkiye\'de eleme! İddialı yarışmacı yarışmaya veda etti

Top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı

Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna inen 2 kişi yaşamını yitirdi.

Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkisinde 60 yaşındaki Bilal Arkın, henüz bilinmeyen nedenle su kuyusuna indi. Arkın'dan haber alamayan 60 yaşındaki komşusu Eyüp Bircan da kuyuya indi.

Kuyudan kimse çıkmayınca çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu kuyudan 2 kişinin cansız bedenini çıkardı. Cesetler, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.