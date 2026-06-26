Adana'da Suç Örgütlerine Büyük Baskın - Son Dakika
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Adana'da Suç Örgütlerine Büyük Baskın

26.06.2026 12:36
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Adana'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 79 şüpheli gözaltına alındı, 105 kişi tespit edildi.

ADANA'da 2 organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 79 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, elebaşılığını S.T.'nin yaptığı 'Atariciler' ve elebaşılığını M.R.A.'nın yaptığı 'Kurşunlar' isimli organize suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında iki örgütün, 'Kasten yaralama', 'Kasten öldürme', 'İş yeri, ikamet ve araç kurşunlama', 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçlarını işlediği belirlendi.

105 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Örgüt üyesi 105 şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 79 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde; 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1'i otomatik 11 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği ve 482 mermi ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü, firari 26 kişiyi de yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

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