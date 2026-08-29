Adana'da Suçla Mücadele Denetimi: 35 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Suçla Mücadele Denetimi: 35 Şüpheli Yakalandı

Adana\'da Suçla Mücadele Denetimi: 35 Şüpheli Yakalandı
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Adana'da helikopter ve dronla yapılan denetimlerde 35 şüpheli yakalandı, çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince helikopter ve dron destekli kentin farklı noktalarında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çeşitli birimlerden 297 ekip, 1615 personel, 4 dron, dedektör köpekler ve helikopter katılımıyla il genelinde denetim yapıldı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle 29 bin 762 kişinin kontrolünün yapıldığı denetimde çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.

Denetimlerde ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör, 25 mermi, 6 kesici alet ile 175 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Trafik ekiplerinin 7 bin 973 araç kontrol ettiği denetimde çalıntı 4 motosiklet ele geçirildi. Ekipler 2 aracı trafikten men etti, çeşitli ihlaller nedeniyle 140 araca para cezası yazdı.

Denetimde ayrıca kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptıkları gerekçesiyle 19 kişiye para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Suçla Mücadele Denetimi: 35 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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