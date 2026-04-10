Adana'da Sulama Kanalına Devrilen Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sarıhuğlar Mahallesi'nde Mustafa Tunç (44) idaresindeki 01 BFF 003 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Tunç'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaza yerindeki incelemelerin ardından cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?