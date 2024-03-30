Adana\'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Adana'da, girdikleri sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren iki kişi, polis ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalına giren iki kişi, akıntıya kapıldı.
Boğulma tehlikesi geçiren iki kişiyi fark edenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirip olaya müdahale etti.
Çevredeki vatandaşlar ve polislerin yardımıyla sulama kanalından çıkarılarak Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan iki kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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