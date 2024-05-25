Adana\'da sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, dün düştüğü sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu.

Yalmanlı Mahallesi'nde dün elini yıkamak için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına eğildikten sonra iddiaya göre düşüp kaybolan Burak Alper Bingül'ü (17) arama çalışmaları devam etti.

Akkapı Mahallesi'nde sulama kanalında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, sudan çıkardığı kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çıkarılan cesedin Burak Alper Bingül'e ait olduğu tespit edildi.

Olay yerine gelen aile üyeleri gözyaşı döktü.

Sudan çıkartılan Bingül'ün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.