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Adana'da sünger fabrikasının deposunda yangın çıktı - Son Dakika
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Adana'da sünger fabrikasının deposunda yangın çıktı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasının deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek yangını söndürme çalışmalarına başladı. Alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için güvenlik önlemleri alındı.

Adana\'da sünger fabrikasının deposunda yangın çıktı
24.01.2024 - 17:44,  Güncelleme: 17:50
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ADANA'da, sünger fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde sünger üretimi yapılan fabrikanın deposunda, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, fabrikanın yanındaki evlere sıçramaması için de güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA
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