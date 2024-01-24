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Adana'da Sünger Fabrikasının Deposunda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Adana'da Sünger Fabrikasının Deposunda Yangın Çıktı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan sünger fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

24.01.2024 - 17:51,  Güncelleme: 17:52
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ADANA'da, sünger fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde sünger üretimi yapılan fabrikanın deposunda, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, fabrikanın yanındaki evlere sıçramaması için de güvenlik önlemi aldı. (DHA)

Adana\'da Sünger Fabrikasının Deposunda Yangın Çıktı
Kaynak: DHA
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