Adana\'da Tabancayla Ateş Açan Genç, Masum Birini Öldürdü

ADANA'da yolda karşılaştığı husumetlilerine tabancayla ateş açan Hasan Efe Gözgeç'in (20), silahından çıkan kurşunlar tesadüfen olay yerinde bulunan Selahattin Onmaz'a (19) isabet etti. Onmaz olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Efe Gözgeç, yolda karşılaştığı husumetlileri H.Y. ve B.Y.'ye tabancayla ateş etti. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar, bu sırada tesadüfen yoldan geçen Selahattin Onmaz'a isabet etti. Onmaz kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Onmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Onmaz'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Hasan Efe Gözgeç'i kısa sürede yakalandı. Şüpheli, gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.