Adana'da Tabancayla Ölüm Davası: Tutuklu Sanığa Ceza - Son Dakika
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Adana'da Tabancayla Ölüm Davası: Tutuklu Sanığa Ceza

Adana'da bir kişiyi tabancayla öldüren Müslüm T, 27 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

18.10.2024 15:48
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık 27 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanıkların beraatine karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan tutuklu Müslüm T, adli kontrol tedbirindeki tutuksuz kardeşi Esmer T. ve babaları Mustafa T. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, sanıkların babası Mustafa T'nin her ne kadar oğullarını maktulü kasten öldürmeye azmettirdiği ileri sürülse de yüklenen suçu sanığın işlediğine dair soyut beyanlardan başka mahkumiyete yeter bir delilin olmadığını belirtti.

Savcı, sanık Esmer T'nin de kardeşinin eylemine iştirak ettiği ve maktulün kardeşine bıçakla saldırdığı öne sürülmesine karşın tarafsız tanık beyanı ve kamera görüntüsü bulunmadığını ifade etti.

Cumhuriyet savcısı, Mustafa T. ve Esmer T'nin üzerlerine atılı suçlardan beraat ettirilmelerine karar verilmesini istedi.

Müslüm T'nin, Şeyhmus Doğan'ı öldürmesi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, "silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, sanığın maktul Şeyhmus Doğan'ın kardeşine yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Müslüm T, savunmasında, Şeyhmus Doğan'ı öldürme kastının bulunmadığını ileri sürerek, "Önceki celselerde de belirttiği gibi olay sırasında hedef gözetmeden ateş ettim. Maktulü öldürme kastım kesinlikle yoktu. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar Esmer T. ile Mustafa T. de suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Müslüm T'ye, Şeyhmus Doğan'ı öldürmesi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 3 ay, müşteki Halit Doğan'a yönelik eylemi sebebiyle de "silahla tehdit" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün olmak üzere toplamda 27 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklar Esmer T. ile Mustafa T'nin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar vererek sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

İddianameden

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde 5 Ekim 2022'de Şeyhmus Doğan'ın başından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 13 Ekim 2022'de tutuklanan Müslüm T. ile adli kontrol tedbirindeki tutuksuz kardeşi Esmer T. ve babaları Mustafa T. hakkında cumhuriyet savcılığınca iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Müslüm T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma"dan 8 yıla kadar, Esmer T'nin kardeşinin eylemine iştirak etmesi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet ve maktulün kardeşi Mehmet Doğan'a bıçakla saldırdığı gerekçesiyle de "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 20 yıla kadar, Mustafa T'nin ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbetle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Tabancayla Ölüm Davası: Tutuklu Sanığa Ceza - Son Dakika

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