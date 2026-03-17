Adana'da Taksici Kavgası: Tehdit ve Panik

ADANA'da bir taksi şoförü, tartıştığı meslektaşının aracının önünü kesip, tehdit etti. Bu sırada araçta bulunan kadın müşteri panik yaşarken, yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, önceki gece Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen taksi şoförü, kardeşinin üzerine araç sürdüğünü iddia ettiği meslektaşıyla tartıştı. Öfkelenen taksici, aracıyla içerisinde müşteri bulunan taksinin önünü kesti. Kadın müşteri bu sırada paniğe kapıldı. Araçtan inen taksici, meslektaşına tehditler savurduktan sonra yeniden taksisine binerek bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, tehdit edilen taksici tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polise giderek şikayetçi olan taksici, aynı kişi tarafından sürekli farklı konular bahane edilerek tehdit edildiğini öne sürdü.