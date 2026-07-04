Adana'da Tatlıcıya Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Tatlıcıya Silahlı Saldırı

Adana\'da Tatlıcıya Silahlı Saldırı
04.07.2026 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, daha önce iki kez saldırıya uğrayan tatlıcı Serdar K.'ye gece yine saldırı düzenlendi.

ADANA'da Serdar K.'nin (33) daha önce iki kez kurşunlanan tatlıcı dükkanına gece saatlerinde yine silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Serdar K., kendisinden haraç istendiğini öne sürerek şikayetçi olurken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen şüpheliler, tatlıcı Serdar K.'nin dükkanının önüne gitti. Belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, iş yerine peş peşe ateş edip, kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlar, o sırada kapalı olan iş yerinin camlarına isabet etti. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Ayrıca saldırıyı düzenleyen şüpheli 'Y.C. ağabeyin selamı var' diyerek tabancayla ateş ettiği anları cep telefonuyla görüntüleyip, Serdar K.'ye gönderdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırıyı haber alan Serdar K., durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgede delil çalışması yaptı. Saldırının, önceki olaylarla bağlantısının olup olmadığını araştıran polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DAHA ÖNCE DE 2 KEZ KURŞUNLANDI

Bu arada Serdar K.'nin iş yeri, 20 Temmuz ve 5 Ekim'de de kurşunlandı. Saldırıların yaşandığı dönem şüpheliler, Serdar K.'ye "Bir sonraki mermiler direkt sizlerden birine denk gelecek. Dükkanınıza el bombası attıracağım. ya o parayı vereceksiniz ya da tatlıcınız diye bir şey kalmayacak" mesajı gönderdi. Ayrıca bu iki saldırıyla ilgili 5 şüpheli de tutuklandı.

Yurt dışı numaralarından aranan Serdar K., kendisinden istenen haracı vermediği için saldırıların düzenlendiğini öne sürüp, şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Tatlıcıya Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa’da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm Fransa'da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
İletişim Başkanlığı’ndan ASELSAN’ın ABD’li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan ASELSAN'ın ABD'li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama
Ahu Tuğba’nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı Ahu Tuğba'nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı
Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay Çantasından ’veresiye müşteri listesi’ çıktı Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay! Çantasından 'veresiye müşteri listesi' çıktı
Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor
Model sevgilisini döverek öldürdü, cesedini parçalayıp bavula koydu Model sevgilisini döverek öldürdü, cesedini parçalayıp bavula koydu!

13:10
Beşiktaş’ta sağanakta can pazarı
Beşiktaş'ta sağanakta can pazarı
12:00
İran’ın eski lideri Hamaney’e veda İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
11:29
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
11:15
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü’nün son hali mest etti
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti
11:15
İstanbul’a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
11:14
Oyuncu Ece İrtem’in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
10:17
Uludağ’da yaz ortasında kutup manzarası “Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı“
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 13:37:01. #.0.3#
SON DAKİKA: Adana'da Tatlıcıya Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.