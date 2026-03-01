Adana'da Tefecilik Operasyonu: 11 Gözaltı

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla tefecilik yaptıkları öne sürülen 11 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 5 milyon 167 bin lira tutarlı 64 çek ve senet, 910 bin 950 lira, 8 POS cihazı, 107 kredi kartı, 8 bin 545 kart ödeme belgesi, 11 tapu, 16 ajanda, 2 kaşe ile para sayma makinesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.