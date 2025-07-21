Adana'da Tehlikeli Dans! - Son Dakika
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Adana'da Tehlikeli Dans!

Adana\'da Tehlikeli Dans!
21.07.2025 02:09
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Seyir halindeki otomobilden sarkan yolcu dans ederken sürücü arkadaşı kaydetti.

ADANA'da seyir halindeki otomobilin ön koltuğunda oturan yolcu, camdan sarkıp dans ederken, aracı kullanan sürücü ise diğer taraftan arkadaşını cep telefonu ile kaydetti.

Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. 01 JG 840 plakalı otomobilden yayılan yüksek tondaki müzik sesi çevreye rahatsızlık verirken, sürücü de trafik krallarını ihlal etti. Ön koltukta otur yolcu, bedeninin üst kısmı ile araçtan sarkıp, müziğin ritmi ile dans etmeye çalışırken sürücü ise hem aracı kullandı hem de elini camdan çıkarıp, dans eden arkadaşını cep telefonu ile kaydetmeye çalıştı. Trafikte bu tehlikeli seyahat ise başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, trafik, Adana, Son Dakika

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