Adana'da Tekel Bayisinde Silahlı Tartışma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Tekel Bayisinde Silahlı Tartışma

Adana\'da Tekel Bayisinde Silahlı Tartışma
03.07.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da tekel bayisinde kavga eden kişi, av tüfeğiyle ateş açtıktan sonra kaçtı. Görüntüler kaydedildi.

ADANA'da müşteri olarak gittiği tekel bayisinde iş yeri sahibi ile tartışıp kavga eden kişi, av tüfeğiyle ateş açıp kaçtı. Saçmalar iş yerinin duvarına isabet ederken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, caddedeki tekel bayiye gidip içki satın aldı. Şüpheli, aldığı içkileri dükkanda içmek isteyince iş yeri sahibiyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda şüpheli, evden getirdiği av tüfeğiyle iş yerine ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar iş yerinin duvarlarına isabet etti. Olaya çevredekiler müdahale ederken, şüpheli kaçtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kavga, Tekel, Adana, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Tekel Bayisinde Silahlı Tartışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır
Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada
Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti
Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci
İsmail Köybaşı’dan futbola veda İsmail Köybaşı'dan futbola veda
Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı

17:05
Andre Onana, Trabzonspor’a geri döndü
Andre Onana, Trabzonspor'a geri döndü
16:47
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
16:27
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
15:58
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
15:07
Deniz Göktaş tutuklandı
Deniz Göktaş tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 17:17:38. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Tekel Bayisinde Silahlı Tartışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.