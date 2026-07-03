Adana\'da Tekel Bayisinde Silahlı Tartışma

ADANA'da müşteri olarak gittiği tekel bayisinde iş yeri sahibi ile tartışıp kavga eden kişi, av tüfeğiyle ateş açıp kaçtı. Saçmalar iş yerinin duvarına isabet ederken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, caddedeki tekel bayiye gidip içki satın aldı. Şüpheli, aldığı içkileri dükkanda içmek isteyince iş yeri sahibiyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda şüpheli, evden getirdiği av tüfeğiyle iş yerine ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar iş yerinin duvarlarına isabet etti. Olaya çevredekiler müdahale ederken, şüpheli kaçtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.