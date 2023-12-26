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Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti - Son Dakika
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Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti

Adana'da bir tekel bayisine giren Mahsuni Kartal, borç sigara almak istediği iş yeri sahibine silah çekti. O anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
26.12.2023 - 14:59,  Güncelleme: 15:28
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Adana'da, girdiği tekel bayisinin sahibine tabanca çekip, borç sigara almak isteyen Mahsuni Kartal (25), olumsuz yanıt alınca masada duran paketten 2 tek sigara alıp kaçtı. Gözaltına alınan Kartal, tutuklandı.

SİGARA ALDI, PARASINI VERMEDİ

Dün akşam, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki tekel bayisinde meydana gelen olayda dükkana giren Mahsuni Kartal, iş yeri sahibinden 1 paket sigara istedi. İş yeri sahibinin sigara paketini verdiği Kartal, parası olmadığı için daha sonra ödeme yapacağını belirtti.

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REDDEDİLİNCE SİLAH ÇEKTİ

Olumsuz yanıt alan Kartal, daha sonra belindeki tabancasını gösterip tekrar yerine koydu. İş yeri sahibiyle bir süre tartışan Kartal, ardından masadaki paketten 2 sigara alıp kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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İş yeri sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kartal'ı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kartal, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Çukurova, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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