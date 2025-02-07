Adana'da Temizlik Farkındalığı İçin Mıntıka Temizliği - Son Dakika
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Adana'da Temizlik Farkındalığı İçin Mıntıka Temizliği

Adana Büyükşehir Belediyesi, çevresel farkındalık oluşturmak amacıyla Dörtler Mahallesi'nde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalara katılan bürokratlar, halkın çevre temizliği konusunda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

07.02.2025 12:13  Güncelleme: 13:20
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(ADANA) - Kent genelinde temizlik farkındalığı oluşturmak için çalışmalarına devam eden Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları ve personeli, Dörtler Mahallesi'nde mıntıka temizliği yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin çevresel farkındalık yaratma ve çevreyi koruma bilinci oluşturma faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'ndeki çalışmalara Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü personeli ve bürokratlarının yanı sıra Denizcilik ve İç Su Hizmetler Şube Müdürlüğü ve İklim Değişikliği Sıfır Atık Daire Başkanlığı personeli katıldı.

Çalışmaya katılan bürokratlar ve çalışanlar; Adana'nın temiz kalması için sadece belediye personelinin çabasının yeterli olmayacağını, halkın sokak, cadde, park ve mesire alanlarına çöp atmaması gerektiği mesajını verdi.

Temizlik çalışmasında, çevrenin temiz tutulması için çöp, ambalaj ve atıkların; parklara, sokaklara, sulama kanallarına, caddelere, ortak yaşam alanlarına gelişigüzel atılmaması yönünde çağrı yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana'da Temizlik Farkındalığı İçin Mıntıka Temizliği - Son Dakika

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