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Adana'da TIR'da 2 bin 420 silah parçası ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da TIR'da 2 bin 420 silah parçası ele geçirildi

Adana'da polis tarafından durdurulan bir TIR'ın dorsesinde, kolilere gizlenmiş 2 bin 420 silah parçası bulundu. TIR şoförü tutuklandı.

Adana\'da TIR\'da 2 bin 420 silah parçası ele geçirildi
28.12.2023 - 10:30,  Güncelleme: 10:31
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ADANA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu TIR'ın dorsesinde, kolilere gizlenmiş 2 bin 420 silah parçası ele geçirildi. TIR şoförü Abdurrahman K., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada, kent merkezinde şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Aramada, TIR'ın dorse bölümündeki kolilere gizlenmiş 493 kurma kolu, 493 tetik tertibatı ve pimleri, 493 tetik alt muhafazası, 493 tetik muhafazası üst kapağı ve 448 iğne mekanizma tertibatı olmak üzere toplamda 2 bin 420 silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen TIR şoförü Abdurrahman K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana'da TIR'da 2 bin 420 silah parçası ele geçirildi - Son Dakika
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