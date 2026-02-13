Adana'da Tır Devrildi: Yol Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Tır Devrildi: Yol Kapatıldı

Adana\'da Tır Devrildi: Yol Kapatıldı
13.02.2026 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kontrolden çıkan tır şarampole devrildi, yol bir süre trafiğe kapandı.

Adana'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırda hasar oluştu.

N.G. idaresindeki 46 AHU 313 çekici, 46 ABV 398 dorse plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu 2000 Evler Mahallesi civarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Tırda hasar oluşurken dorsede bulunan plastik geri dönüşüm malzemeleri yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Plastik, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Tır Devrildi: Yol Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Cankan’dan hayranlarını üzen haber Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz’in kazancı dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu

11:11
Galatasaray’ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı
Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı
10:53
Galatasaray’ın gol kralı sözleşmeyi reddetti Takımdan ayrılacak
Galatasaray'ın gol kralı sözleşmeyi reddetti! Takımdan ayrılacak
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
10:25
Tepki yağıyor Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar
Tepki yağıyor! Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 11:23:36. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Tır Devrildi: Yol Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.