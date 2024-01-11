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Adana'da Tır Kazasında Ölen Kişi Gamze Gürakar Çıktı - Son Dakika
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Adana'da Tır Kazasında Ölen Kişi Gamze Gürakar Çıktı

Adana'da meydana gelen tır kazasında hayatını kaybeden ve üzerinde kimlik bulunamayan kişinin Gamze Gürakar olduğu tespit edildi. Polis soruşturması devam ederken, Gürakar'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

Adana\'da Tır Kazasında Ölen Kişi Gamze Gürakar Çıktı
11.01.2024 - 04:13,
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Adana'da otoyolda tırın çarpması sonucu ölen kişinin Gamze Gürakar olduğu tespit edildi.

Merkez Seyhan ilçesi Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Hastaneler çıkışı yakınlarında dün akşam 01 AAY 441 plakalı tırın çarptığı yayanın ölmesiyle ilgili polis soruşturması sürüyor.

Kaza yerinde hayatını kaybeden ve üzerinde kimlik bulunamayan kişinin, araştırmalar sonucu Gamze Gürakar olduğu belirlendi.

Gürakar'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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