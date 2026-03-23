Adana'da Tır Sürücüsüne Saldırı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tırla önünü kestikleri sürücünün otomobiline saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde tır sürücüsü M.N.Z. ile oğlu M.Z. henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı bir otomobile saldırdı.

Olayın ardından Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tır sürücüsü baba ile oğlu gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan saldırı anı otomobilin araç içi kamerası tarafından görüntülendi.