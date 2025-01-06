Adana'da Tırla Çarpışan Kamyonet Sürücüsü Yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
D-400 kara yolu Sarıhamzalı mevkisinde, kamyonet ile tır çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kamyonet sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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