Adana'da trafik ışıklarında silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da trafik ışıklarında silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Adana\'da trafik ışıklarında silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen bir otomobil sürücüsü, motosikletli ve kasklı iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda yaralanan kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

23.02.2024 10:41  Güncelleme: 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen otomobil sürücüsü, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Atatürk Caddesi'nde 17 Şubat'ta Baran G. (19) otomobiliyle trafik ışıklarında beklediği sırada motosikletli ve kasklı iki kişi yanına yaklaştı.

Motosikletin arkasında yolcu konumunda bulunan zanlı, tabancayla ateş ederek Baran G'yi vurdu.

Şüphelilerin olay yerinden kaçmasının ardından Baran G, yanındaki yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Baran G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, firari iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Olay, Güvenlik, Adana, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da trafik ışıklarında silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:08:50. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da trafik ışıklarında silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement