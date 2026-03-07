Adana'da Trafik Kavgası: Saldırı Anı Kaydedildi

Adana'da trafikte tartıştığı aracın sürücüsüne saldıran kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İddiaya göre, Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde trafikte yol verme meselesi yüzünden iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine bir araç, içinde aile bulunan diğer aracın önünü keserek durdurdu. Arabadan inen kişi aracın camına vurdu, kapı kolunu kırdı.
Saldırı, aile üyeleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
