Adana'da merkez Sarıçam ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mert Can K'nin (26) idaresindeki otomobil, Kozan-Adana kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtakiler, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan G.L. (20), ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?