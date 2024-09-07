Uzman Çavuş Hamza Yılmaz Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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İznini geçirmek için geldiği Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hamza Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Çanaklı Mahallesi'nde 5 Eylül'de, otomobille çarpışan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 01 ASD 287 plakalı motosikletin sürücüsü Hamza Yılmaz (25) için Örendere Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Silah arkadaşlarının omuzlarında mezarlığa getirilen Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından okunan dualarla toprağa verildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yaptığı ve iznini geçirmek için Kozan'a geldiği öğrenilen Hamza Yılmaz'ın kullandığı motosiklet ile İ.U'nun idaresindeki 01 RM 929 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.