Adana'da Turizme Kalifiye Eleman Yetiştiriliyor - Son Dakika
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Adana'da Turizme Kalifiye Eleman Yetiştiriliyor

Adana'daki 5 yıldızlı uygulama oteli, öğrencilere staj imkanı sunarak turizmdeki ara eleman sorununu çözümü hedefliyor.

25.03.2025 16:47
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Bu otel, turizm sektörünün ara eleman sorununu çözüyor

Adana'da bulunan göl manzaralı 5 yıldızlı uygulama oteli hem turizme hizmet edecek kalifiye eleman yetiştirerek açığı kapatıyor hem de öğrencilerin eğitimine katkı sunuyor

ADANA - Adana'da bulunan göl manzaralı 5 yıldızlı uygulama oteli hem turizme hizmet edecek kalifiye eleman yetiştirerek açığı kapatıyor hem de öğrencilerin eğitimine katkı sunuyor. Otel, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Süleyman Demirel Bulvarı'nda bulunan Seyhan Baraj Gölü manzaralı Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, toplantı salonundan restoranı ve düğün salonuna kadar misafirlerine bir çok imkan sağlıyor. 12'si süit olmak üzere 75 odalı otel, önemli toplantılara ev sahipliği yapıyor. Lisede eğitimlerini sürdüren öğrenciler, uygulama otelinde misafirleri ağırlayarak hem staj yapıyor hem de para kazanma imkanı buluyor. Okulun mezunları, çeşitli turistik tesislerde görev yaparak sektörde aranan eleman haline geliyor.

"Ara eleman sorununa çözüm üretiyoruz"

İhlas Haber Ajansı'na bilgi veren Okul Müdürü Süleyman Kıdık, 400 öğrencinin dönüşümlü olarak oteldeki atölyelerde pratik yaptıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz burada okulda gördükleri derslerin uygulamasını yapıyor. Öğrencilerimizi sektörün aranan, kalifiye elemanı olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Tüm öğrencilerimizi burada eğitime alıyoruz ve diğer otellere staja gönderiyoruz" dedi.

Okuldan mezun olan öğrencilerin işlerinin hazır olduğunu anlatan Kıdık, "Sektördeki bütün işletmelerle görüşüyoruz ve yoğun bir eleman talebi var. Mezunlarımız ilgili tercihlerine göre istihdam ediliyor. Buradaki öğrencilerin boşta kalma durumu yok. Öğrencilerimiz gerekli eğitimleri ve gerekli zorlukları burada görüyor. Bu mesleği seven ve bu mesleği yapmak isteyen öğrencilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mesleğe ilk adımı burada atıyoruz"

Öğrencilerden Yiğitcan Armutçu, "Usta öğreticilerimiz tarafından burada eğitimler alıyoruz. Mesleğe ilk adımı burada atıyoruz. Usta öğreticilerimiz bize her konuda yardımcı oluyor. İleride mutfak şefi olmak istiyorum" diye konuştu.

MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması'nda ikinci olan ekipten Cengiz Eren Çetinbaş ise, "Adana Kebap ve Analı Kızlı çorbası yaptık. Tatlımızın porsiyonu küçük olduğu için değerlendirilmeye alınmadı. O nedenle gümüş kupa aldık. Okulumuzu temsil ettik. İleri de güzel bir restoran açmayı düşünüyorum" diyerek düşüncelerini anlattı.

Öğrencilerden Mete Özer de, "Okulumuzda eğitimi alıyoruz. Şuanda Ramazan ayında olduğumuz için çok yoğun geçiyor günlerimiz. Bizler için çok güzel eğitimler alıyoruz. Okul bittikten sonra kalfalık ve ustalık belgesi alıyoruz. Okul bittikten sonra Antalya'da şef olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Turizm, Eğitim, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Turizme Kalifiye Eleman Yetiştiriliyor - Son Dakika

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