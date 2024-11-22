Adana'da Tutar Apartmanı Davası

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Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 63 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun tutuklu teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ile binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları öne sürülen B.B. ve O.B'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ile B.B. ve O.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede, müştekiler ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak beyanı alınan müşteki A.D, sanıklar B.B. ve O.B'nin apartmandaki tadilat konusuna karşı çıkan kocasını silahla tehdit ettiğini öne sürerek "Ben binanın 10. katta oturuyordum. Zaten bu tadilat nedeniyle evimizin duvarlarında çatlamalar olmuştu. Bu adamların silahla eşimi tehdit etmesi sonrası dışarı çıkmaya korkuyorduk. Ayrıca Çukurova Belediyesine bu tadilat konusuna ilişkin şikayet dilekçesi verdik. Bu belgeyi istediğimizde bize olumsuz yanıt verdiler. Ben Çukurova Belediyesinden ve sanıklardan şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Savunması alınan; kolon kesildiği ve birleştirildiği iddia edilen dairenin eski sahibi sanık O.B, Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun zemin katında bulunan dükkanı satın aldığını söyledi.

Bu satış işlemi sonrası M.H.T'nin aynı dükkanda kiracı olarak devam ettiğini belirten O.B. şöyle devam etti:

"M.H.T. bana üst dairenin satılık olduğunu söyleyerek 'burayı kaçırma, bana kiraya verirsin' dedi. Ayrıca 'bu kısmın tadilatını yaptırdıktan sonra ben de kiradan düşerim' dedi. Ben de 'Çukurova Belediyesinden izin almadan tadilat yaptıramam' dedim. Tapu benim adıma olduğu için ben belediyeden basit tadilat izni aldım. Bu dükkanda bizden önce de tadilat yapılmış ama kimse izin almamış. Tadilattan bir hafta sonra dükkanı kontrol ettiğimde tavanda 10 tane asmolen kırılmış. Asmolenin zaten bina taşıma özelliği yoktur. Ben de tanıdığım mimar arkadaşımı çağırdım. M.H.T. benim mimar arkadaşıma apartmanın statik projesini gösterdi. O da 'bu durum binaya zarar vermez' dedi. Binada asla kolona zarar verilmemiştir. Kolonla ilgili bir girişim olsa zaten binanın yöneticisi müdahale ederdi. Ben kiracımın yapmış olduğu tadilat sebebiyle 6 aydır cezaevindeyim. Ben tadilat yapılırken engel oldukları gerekçesiyle kimseyi tehdit etmedim.

Ben bu dükkan ve daireyi yatırım amaçlı almıştım. Ben orayı sattıktan sonra yeni alıcısı olan mobilyacı ve diş polikliniği sahibi de tadilat yapmıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Diğer sanık B.B. ise kimseyi tehdit etmediklerini ileri sürerek "M.H.T. yaklaşık 10 günde üst daireyi yaptığı tadilat neticesinde 4 duvar haline getirmiştir. Benim oğlum O.B. seramik işleri için belediyeden basit tadilat izni almıştır. Ben binanın tadilat işlerinin tamamen dışında olan birisiyim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Tutuklu teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya da binayı inşa eden kooperatifin üyesi olmadığını söyledi.

Görev yaptığı süre zarfında binanın taşıyıcı sisteminde herhangi bir çatlağa denk gelmediğini belirten Akkaya, şunları kaydetti:

"Bu binanın ben 28 sene önce projesini üstlendim. Bu inşaat bittikten sonra benim inşaata müdahale hakkım yoktur. 1998 yılından sonra ben bu binayı hiç görmedim. Ben projeye aykırı bir uygulama yapmadım. İnşaat mühendisi teknik uygulama sorumlusunun sorumluluğu son beton tabla döküldükten sonra biter. Tabla betonun 21 günlük bakımı vardır. Teknik uygulama sorumlusunun inşaat demirlerini kontrol etme görevi de yoktur. İnşaat mühendisinin, demirin çekme akma mukavemetini ve özelliklerini ölçme görevi yoktur. Bu binaların malzeme kalitesi aynıdır. Ben görevim boyunca sorumluluğumu eksiksiz olarak yerine getirdim. Belli dönemlerde belediyeden gelerek buraya seviye tespit tutanağı bile tutuldu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Duruşmada beyanları alınan müşteki avukatları, sanıklar O.B. ve B.B. ile Cüneyt Akkaya'dan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

Cumhuriyet savcısı da sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksikliklerin giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, Çukurova Belediyesinin evrak kayıt sisteminin bilirkişi marifetiyle incelenerek Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun zemin katındaki dairede yapılan tadilata ilişkin apartman sakinlerinin verdiklerini iddia ettikleri şikayet dilekçesinin silinip silinmediğinin tespit edilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 63 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 16 Şubat 2023'te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmiş, çalışmalar sonucunda apartmanın söz konusu blokunun deprem dayanıklılık testini geçemediği belirlenmişti.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları öne sürülen B.B. ve O.B. hakkında yeterli şüphe oluştuğundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.

"Binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptığı ve bu tadilatın binaya zarar verdiği" tespit edilen B.B. ve oğlu O.B. savcılık talimatıyla kentte gözaltına alınmıştı.

Zanlılar B.B. ve oğlu O.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklanmıştı.