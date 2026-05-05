Adana\'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta Sürücü Yaralandı

Adana'nın Feke ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Samet Ö'nün kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Değirmendere-Kaleyüzü mahalleleri yolunda yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Yaralanan Samet Ö, kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp yol kenarına ulaştı.
Tesadüfen yoldan geçen Feke Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri tarafından araçlarına alınan Samet Ö, yolda haber verilen ambulansa nakledilerek Feke Devlet Hastanesine getirildi.
Yaralı sürücü, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesine sevk edildi.
