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Adana'da Ukraynalılar, Kermeste Bir Araya Geldi

Adana\'da Ukraynalılar, Kermeste Bir Araya Geldi

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri, Atatürk Parkı'nda düzenlenen kermeste bir araya geldi. Ukraynalılar, el emeği ürünler ve yiyeceklerin satışını yaparak savaş karşıtı dövizlerle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını protesto etti. Kermesten elde edilen gelirin, savaştan etkilenen Ukraynalılara ve askerlere gönderileceği belirtildi.

24.02.2024 17:37  Güncelleme: 17:39
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Adana'da yaşayan Ukraynalılar, ülkeleri yararına düzenledikleri kermeste bir araya geldi.

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri, yaptıkları el emeği ürünler ile yiyeceklerden oluşan ürünlerin satışını yapmak üzere Atatürk Parkı'nda stant açtı.

Katılımcılar, savaş karşıtı dövizlerle Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırılarını protesto etti.

Dernek Başkanı İrem Tarı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını üzüntüyle takip ettiklerini belirtti.

Dernek üyesi İrina Yüzvyak Poyraz da saldırılarla uluslararası hukukun ihlal edildiğini kaydetti.

Kermesten elde edilen gelirin, savaştan etkilenen Ukraynalılar ile askerlere gönderileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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