Adana\'da Usame bin Ladin\'in fotoğrafının bulunduğu pankart astıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Adana'da, İncirlik Üssü karşısındaki binaya 2011'de öldürülen terör örgütü El Kaide'nin elebaşı Usame bin Ladin'in fotoğrafının bulunduğu pankart astıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezai Karakoç Bulvarı'nda, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı ön nizamiye karşısında inşaat halinde bulunan binaya yasa dışı pankart asıldığı yönündeki ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Polis ekipleri, binada asılı halde bulduğu 2011'de öldürülen terör örgütü El Kaide'nin elebaşı Usame bin Ladin'in fotoğrafının ve çeşitli ibarelerin yer aldığı pankartı kaldırıp olayla ilgili geniş kapsamlı araştırma yaptı.
Pankartı binaya astıkları iddiasıyla Y.S. (18) ve H.Z. (26) gözaltına alındı.
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Giresun'da yapılan yerel seçimlerde açılan sandıklara göre CHP yüzde 56.56, AK Parti yüzde 39.23, YRP yüzde 2.71, İYİ Parti yüzde 1.45 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, açıklamasında yaklaşık olarak %15 puan önde olduklarını belirtti. Bozbey, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla daha iyi sonuçlar alacaklarını söyledi.
Gaziantep'te yapılan yerel seçimlerde oyların yüzde 27,89'u sayıldı. Cumhur İttifakı Adayı Fatma Şahin yüzde 41,41 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde saat 20.20 itibarıyla DEM Parti'nin adayı Ayşe Serra Bucak Küçük yüzde 67,07 oy ile seçimi ilk sırada götürüyor. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Diyarbakır'da sandıkların yüzde 25,69'u açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre DEM Parti yüzde 67,07, AK Parti yüzde 17,05, Hüda Par yüzde 5,47, CHP yüzde 3,88, YRP yüzde 3,63 oy aldı.
31 Mart yerel seçimlerinde Bursa'da oyların yüzde 33.37'si sayıldı. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey yüzde 53.6 ile seçimi önde götürüyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Aydın'da oyların yüzde 42,88'i sayıldı. CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 53,57 ile birinci sırada bulunuyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de oyların yüzde 33.96'sı sayıldı. CHP adayı Ahmet Akın yüzde 54.73 ile birinci sırada bulunuyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Bolu'da açılan sandıklara göre CHP yüzde 57.4 oy oranıyla önde gidiyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde komşusu Bayram Şimşek'i tüfekle öldüren katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, ev satışı nedeniyle çıkan husumet sonucunda meydana gelmiştir.
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