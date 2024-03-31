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Adana'da Usame bin Ladin'in fotoğrafının bulunduğu pankart astıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da Usame bin Ladin'in fotoğrafının bulunduğu pankart astıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Adana\'da Usame bin Ladin\'in fotoğrafının bulunduğu pankart astıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Adana'da, İncirlik Üssü karşısındaki binaya 2011'de öldürülen terör örgütü El Kaide'nin elebaşı Usame bin Ladin'in fotoğrafının bulunduğu pankart astıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı pankartın asıldığı binada geniş kapsamlı araştırma yaptı ve pankartı astıkları iddiasıyla Y.S. (18) ve H.Z. (26) isimli şüphelileri gözaltına aldı.

31.03.2024 19:39  Güncelleme: 19:41
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Adana'da, İncirlik Üssü karşısındaki binaya 2011'de öldürülen terör örgütü El Kaide'nin elebaşı Usame bin Ladin'in fotoğrafının bulunduğu pankart astıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezai Karakoç Bulvarı'nda, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı ön nizamiye karşısında inşaat halinde bulunan binaya yasa dışı pankart asıldığı yönündeki ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri, binada asılı halde bulduğu 2011'de öldürülen terör örgütü El Kaide'nin elebaşı Usame bin Ladin'in fotoğrafının ve çeşitli ibarelerin yer aldığı pankartı kaldırıp olayla ilgili geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Pankartı binaya astıkları iddiasıyla Y.S. (18) ve H.Z. (26) gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da Usame bin Ladin'in fotoğrafının bulunduğu pankart astıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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