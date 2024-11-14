Adana\'da Üst Geçidi Kullanmadı, Hayatını Kaybetti

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Adana'da yaklaşık 20 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayıp, yoldan karşıya geçmeye çalışan Veli Efeoğlu'nun (68) otomobil çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 12 Kasım saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Veli Efeoğlu, iddiaya göre yaklaşık 20 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayıp, yoldan karşıya geçmek istedi. Yunus K. yönetimindeki 07 CAV 54 plakalı otomobil, yola çıkan Efeoğlu'na çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Efeoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Efeoğlu'nun cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Efeoğlu'nun yolun karşısına geçtikten üzerinden atlamak istediği refüjdeki korkuluklara paralel yürüdüğü, bu sırada otomobil çarptığı görüldü.

Haber-Kamera: ADANA,