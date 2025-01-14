Adana'da Usulsüz İlaç Operasyonu: 145 Bin Kutudan Fazla İlaç Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Usulsüz İlaç Operasyonu: 145 Bin Kutudan Fazla İlaç Ele Geçirildi

Adana\'da Usulsüz İlaç Operasyonu: 145 Bin Kutudan Fazla İlaç Ele Geçirildi

Adana'da polis, iki şahsın evine düzenlediği operasyonda farklı kişilere reçetelendirilmiş 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirdi. Şüpheliler, usulsüz ilaç temini ve satışıyla suçlanıyor.

14.01.2025 11:34  Güncelleme: 11:36
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ADANA'da polis ekiplerinin, S.C. (68) ile oğlu O.C.'nin (37) birlikte yaşadığı eve düzenlediği operasyonda, farklı kişiler adına reçetelendirilmiş 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirdi. S.C. ifadesinde, depo ve ilaçların oğluna ait olduğunu öne sürdü. O.C. ise "Babam ya yanlış biliyor ya da yalan söylüyor. Bu ilaçlar bana ait değil" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, O.C. ile babası S.C.'nin, usulsüz yollarla temin ettiği ağrı kesici, antibiyotik, serum gibi ilaçların satışı için hazırlık yaptığını tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, şüphelilerin Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada farklı türlerde 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi. Soğuk hava deposunda muhafaza edilmesi gereken bazı ilaçların, rastgele kutularda saklandığı saptandı. Operasyonda O.C. ile babası S.C., gözaltına alındı.

İLAÇLAR, HASTALARA HİÇ ULAŞMAMIŞ

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alınan ilaçların, bir bölümünün farklı kişiler adına düzenlenen reçetelerle alındığı ve hastalara hiç ulaştırılmadığı belirlendi. Öte yandan ilaçların çoğunun, barkodlarından tespit edilmemesi için kutularının yok edildiği görüldü. İlaçların temin edilmesinde dahli olanların tespit edilmesi için de çalışma başlatıldı.

'BU İLAÇLAR BANA AİT DEĞİL'

Emniyete götürülen şüphelilerden S.C., ifadesinde, deponun ve ilaçların oğluna ait olduğunu öne sürdü. Oğlu O.C. ise "Babam ya yanlış biliyor ya da yalan söylüyor. Bu ilaçlar bana ait değil" dedi. Şüphelilerin, emniyetteki sorgusunun sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Usulsüz İlaç Operasyonu: 145 Bin Kutudan Fazla İlaç Ele Geçirildi - Son Dakika

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