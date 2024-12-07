Adana'da Uygulama Noktasında Polis Memuru Şehit Oldu - Son Dakika
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Adana'da Uygulama Noktasında Polis Memuru Şehit Oldu

Adana\'da Uygulama Noktasında Polis Memuru Şehit Oldu

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, uygulama noktasında bir otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Akgül, olay yerinde şehit oldu. Murat A'nın kullandığı otomobil, Akgül'e çarparak refüjdeki sinyalizasyon direğine çarptı. Sağlık ekipleri Akgül'ün yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve Akgül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

07.12.2024 05:46
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu.

Sezai Karakoç Bulvarı'nda Murat A'nın kullandığı 31 AED 634 plakalı otomobil, uygulama noktasında görevli polis memuru Mustafa Akgül'e çarptı.

Otomobil daha sonra refüjdeki sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

Durumun telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra takviye polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde polis memuru Akgül'ün şehit olduğunu belirledi.

Yaralanan sürücü ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan çalışmaların ardından Akgül'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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