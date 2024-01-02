 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da Uygulamalarda 60 Silah Ele Geçirildi, 10 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Uygulamalarda 60 Silah Ele Geçirildi, 10 Şüpheli Tutuklandı

Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, ruhsatsız 42 tabanca, 18 av tüfeği ve uzi marka makineli tabanca dahil olmak üzere toplamda 60 silah ele geçirildi. Bu operasyonlar sonucunda 23 şüpheli gözaltına alındı ve ayrıca çeşitli suçlardan aranan 258 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana\'da Uygulamalarda 60 Silah Ele Geçirildi, 10 Şüpheli Tutuklandı
02.01.2024 - 09:57,
Abone Ol

Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda ruhsatsız 60 silah ele geçirildi, gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Aralık'ta ilçe genelinde uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler, bu kapsamda şüphelendikleri bazı araç ve iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda uzi marka makineli tabancanın da arasında olduğu ruhsatsız 42 tabanca ve 18 av tüfeği ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 258 kişi de yakalandı.

Ruhsatsız silahlarla ilgili gözaltına alınan 23 şüphelilerden 10'u sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Seyhan, Aralık, Adana, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Uygulamalarda 60 Silah Ele Geçirildi, 10 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


10:48
Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41
Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36
Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10
Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından 'Taş, Kağıt, Makas' dizisiyle ekrana dönüyor Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01
İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54
Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34
Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor

Son Dakika
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36 Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10 Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01 İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54 Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40 MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34 Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor
09:33 Adana'da anne, baba ve kardeşinin öldüğü yangında yaralanan çocuk da hayatını kaybetti
09:24 İstanbul'da firari hükümlülere dev operasyon! 3 binden fazla kişi gözaltında, aralarında 109 yıl hapis cezası olan firari de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 11:02:44. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Uygulamalarda 60 Silah Ele Geçirildi, 10 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement