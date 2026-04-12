Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 120,02 gram sentetik uyuşturucu ve 48 sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 120,02 gram sentetik uyuşturucu, 48 sentetik ecza ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında bazı suçlardan 2 ila 11 yıla kadar hapis cezasıyla arananların da olduğu 15 kişi gözaltına alındı.