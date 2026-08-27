Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Adana'da jandarma, 3 adrese düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu ele geçirildi.

Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen Çukurova, Yüreğir ve Kozan ilçelerindeki üç adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde 538 gram esrar, 198 kök Hint keneviri, kenevir yetiştirmek için kullanılan iklimlendirme malzemeleri ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin görüntülerde, narkotik dedektör köpeğiyle adreslerde arama yapılması, çeşitli yerlere gizlenen uyuşturucu ile bir odada kenevir yetiştirmek için kullanılan iklimlendirme sisteminin bulunması yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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