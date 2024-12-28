Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün merkez Sarıçam ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 25 zanlı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adreslerinde 7 bin 878 uyuşturucu etkili hap, 153 gram esrar, 2 gram eroin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız 2 tabanca ve pompalı tüfek ile çalıntı motosiklet ele geçirilen zanlılardan 5'i hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.