Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 67 Tutuklama

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Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 93 zanlıdan 67'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında kimliklerini belirlediği şüphelilerin yakalanmasına yönelik 3-16 Kasım'da çeşitli operasyonlar düzenledi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 7 bin 956 uyuşturucu hap, 55 kilo 96 gram esrar, 14 kilo 982 gram sentetik uyuşturucu, 263 gram kokain, 254 gram eroin, 103 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız 9 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda 93 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 67'si tutuklandı, 26'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, bir evin mutfağında yapılan aramalar sırasında buzdolabındaki kavanozda sentetik uyuşturucu bulunması polis kamerasınca kaydedildi.