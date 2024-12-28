Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

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ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 25 kişiyi tespit etti. Savcılığın gözaltı kararı çıkarmasının ardından şafak vakti şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı yapılan baskınlarda, 25 şüpheli yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 7 bin 878 adet uyuşturucu hap, 153 gram esrar, 2 gram eroin, 2 aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. İşlemleri sonrası şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: ADANA,