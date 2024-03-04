Adana\'da uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı tutuklandı

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Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 zanlıdan 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların belirlenmesi için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla kimliklerini tespit ettiği zanlıların ev ve araçlarına yönelik operasyon düzenledi.

İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda 7 kilo 482 gram sentetik uyuşturucu, 1425 uyuşturucu hap, 485 gram esrar, 24 gram kokain, 19 kök kenevir, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, operasyonda 28 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bazı adres ve araçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar polis kamerasınca kaydedildi.