Adana'da uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı tutuklandı

Adana\'da uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı tutuklandı

Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 28 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 7 kilo 482 gram sentetik uyuşturucu, 1425 uyuşturucu hap, 485 gram esrar, 24 gram kokain, 19 kök kenevir, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlar polis kamerası tarafından kaydedildi.

04.03.2024 10:03  Güncelleme: 10:04
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 zanlıdan 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların belirlenmesi için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla kimliklerini tespit ettiği zanlıların ev ve araçlarına yönelik operasyon düzenledi.

İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda 7 kilo 482 gram sentetik uyuşturucu, 1425 uyuşturucu hap, 485 gram esrar, 24 gram kokain, 19 kök kenevir, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, operasyonda 28 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bazı adres ve araçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Kenevir, Adana, Güvenlik, Adana, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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